Türk iş dünyasından ABD başkanlığına seçilen Biden'a CAATSA mektubu

Türk iş dünyasından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a mektup gönderildi. Gönderilen mektupta, CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasının etkilenmesinden duyulan kaygı dile getirildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türk iş insanları CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygılı. Bu endişe Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ imzalı mektupla ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a iletildi.

Mektupta "Yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu pozitif bir gündem oluşturulmasına ihtiyaç var" denildi.

Biden yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi öncelikli hale getirmesi temenni edildi.

Yeni ABD başkanına gönderilen ilk mektupta TAİK'in, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını desteklediği kaydedildi.

Hedefin yakalanmasıyla askeri ve siyasi gerginliklere çözümün her iki ülke açısından kolaylaşacağının aktarıldığı mektupta, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni dönemde kilit rol oynayacağı vurgulandı.

"İKİLİ ULUSAL KOMİSYON" ÖNERİSİ

Mektupta anlaşmanın üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesine ivme kazandıracağı kaydedilerek, ilişkilerin güçlendirilmesi için "İkili Ulusal Komisyon" kurulması önerildi.

Türkiye'nin Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazar olduğu vurgulanan mektupta, "Birlikte çalışarak, iki ülke ekonomisi daha dayanıklı hale getirilebilir" denildi.

Yalçındağ, Biden'ı 39. Amerikan-Türk Konferansı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.