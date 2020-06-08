Turizm tesislerinde kriterler değişti! Oteller artık gizli müşteriyle denetlenecek

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Pandemiyle mücadelede dünyada en hızlı tedbir alan ülke olarak öne çıkan Türkiye, turizm sezonu öncesi restoran ve konaklama tesislerine de sıkı tedbirler getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülünde başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’yla tesisler 150 ayrı hijyen kriterinden geçecek. Denetimler sürekli olacak. İki ayda bir otelleri denetlemek için gizli müşteri gönderilecek. Turizm Bakanlığı’nın sertifika vermekle yetkilendirdiği 5 şirketten biri olan RoyalCert’in Türkiye Başkanı Alphan Namlı “Bakanlığın bu denetim kriterleri, NASA’da uygulanan ve uzay yolunda astronotların sağlıklarını korumayı hedefleyen HACCP ayarında bir denetim” dedi.

BİZİ ÖRNEK ALDILAR

Bu sertifikayı almak için konaklama tesislerinin 150 farklı denetimden geçirildiğini anlatan Namlı şunları kaydetti: “Otellerin tek tek kontrol edilip sertifikalandırılması sürecini dünyada ilk başlatan ülke Türkiye oldu. Sonra Mısır ve Dubai, Tayvan ve Suudi Arabistan bizden örnek alarak devreye almaya karar verdi. Turizm destinasyonu olan İtalya, İngiltere gibi ülkeler de Kovid-19 nedeniyle kendi hijyen sertifikasyon süreçlerini başlatmak zorunda. Çünkü tüketici güvenli tatili her şeyden daha çok önemsiyor.”

SORUN GÖRÜLÜRSE TESİS İKAZ EDİLİYOR



Sertifika almak için web üzerinden veya güvenli turizm hattı üzerinden telefonla tek bir form doldurarak 7 gün 24 saat bu kurumlara başvuru yapabiliyor. Denetim ortalama 1 gün sürüyor. Oteller 6 ay süren ve ayda bir denetlemenin yapıldığı bu programdan geçip sertifika alsalar bile sertifika veren kurumun gönderdiği müşteri gibi davranan gizli bir misafir tarafından 2 ayda bir, kriterlere uyulup uyulmadığına bakılıyor. Sorun görülürse otel 3 gün içerisinde bu sorunları gidermesi konusunda ikaz ediliyor. Namlı, tesisin büyüklüğüne göre ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’ne 400 ila 2500 TL arasında ücretlerle sahip olunabileceğini söyledi.

OTELİN HİJYEN GEÇMİŞİ QR KODLA GÖRÜLECEK



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkan Müberra Eresin, bu belgenin turist çekmek için çok önemli olduğunu söyledi. Denetimden geçen otellerin hijyen için aldıkları önlemlerin sertifika veren şirket tarafından bir QR koda işleneceğini anlatan Eresin şunları kaydetti:

ÜYEYE İNDİRİM

“Böylece tatile gelmek isteyen turist bu koda bakarak otelin geçmişte aldığı hijyen önlemlerini görebilecek. Bu sertifikayı almak isteyen oteller öncelikle TÜROB üyesi olmalı. RoyalCert’le yaptığımız anlaşmayla üyelerimize yüzde 25, belediye belgeli otellere yüzde 15 indirim sunacağız.”

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI



Başvuran otel: 239

Belge alan: 10

Başvuran restoran: 38

Belge alan: 1

AVRUPALI TURİST REZERVASYONA BAŞLADI



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, turizmde yeni rezervasyonların gelmeye başladığını açıkladı. Yurtdışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, şunları söyledi: “Dünya normalleştikçe, insanlar bu virüs korkusunu attıkça yeni rezervasyonlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Temmuz ayından itibaren rezervasyonlarda bir hareketlenme başlar. Ağustos, eylül ve ekim aylarında artarak devam eder. Nisan ve mayıs ayında gelemeyenlerin bir kısmı, bir sonraki seneye aktardılar. Bir kısmı da bu yılın temmuz ve ağustos ayına ertelediler. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor. Temmuz ayında yüzde 70’lik bir doluluğun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum.”