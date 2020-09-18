Turhal Barajı bittiğinde 2050 yılına kadar su sorunu olmayacak

Tokat Turhal Barajı inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dev projenin bitmesiyle 30 yıllık içme suyu da karşılanacak.

AA'da yer alan haberde proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız şunları söyledi:

30 YIL SU SORUNU OLMAYACAK

"Temelden yüksekliği 121 metre olan kil çekirdekli kaya dolgu barajla, Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağlanacak. 43 bin 660 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacak."

Yıldız, söz konusu projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatlarıyla dekar başına 683 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı ve 2 bin 183 kişiye iş imkanı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.