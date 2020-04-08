TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Bursu ne kadar? TÜBİTAK bursu kimlere verilir?

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Bursu ne kadar? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Bursu müjdesini verdi. Burs ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TUBİTAK bursu ile ilgili merak edilenler...

TUBİTAK BURSU KİMLERE VERİLİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." dedi.

TUBİTAK BURSU NE KADAR?

Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.