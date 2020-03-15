TOKİ Tuzla kura canlı nereden izlenir? TOKİ Tuzla Projesi kura çekilişi ne zaman?

TOKİ'nin Her Yıl 100 Bin Konut Projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edeceği konutların kurası için geri sayım sona eriyor. Toplam 5 bin 750 adet konutun inşa edileceği TOKİ Tuzla Projesi'nde 2+1'ler ile 3+1 dairelerin kurası farklı günlerde çekilecek. Kura internetten canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Tuzla kura canlı nereden izlenir? sorusunun yanıtı haberimizde..

TOKİ TUZLA PROJESİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla Projesi kura çekilişi, 16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00'de gerçekleşecek. Yarın 2+1 konutların kurası çekilecek. 3+1 konutların kurası ise 17 Mart 2020 Salı günü çekilecek.

TOKİ TUZLA KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralar açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

TOKİ Tuzla Projesi kura çekilişi saat 11:00'de TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TOKİ TUZLA PROJESİ HAKKINDA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek projede 4025 konut 2+1 tipinde, 1725 konut ise 3+1 tipinde olacak. Projede toplam 5750 konut yapılacak.