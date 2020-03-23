TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ ödemeleri ertelendi mi?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapılan 100 bin sosyal konut projesinde geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy çekimleri tamamlanmıştı. TOKİ ödemeleri ne zaman? yapılacağı ilgiyle takip ediliyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yapılan TOKİ kura sonuçlarında vatandaşlar ödedikleri miktar kadar geri alabilecek. TOKİ ödemeleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev sahibi olabilmek için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi kura çekimlerinden 2 sonra yapılacak. Vatandaşlar, TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.