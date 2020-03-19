TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Gözler TOKİ Arnavutköy kura sonuçlarında

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesine inşa edilecek projede yer alan 2+1 konutların kurası dün çekilmişti. Bugün ise projede yer alan 3+1 konutlar için kura çekilişi gerçekleşecek. Kura ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura çekilişi bugün saat 10:00'da başlıyor. Kura vatandaşların katılımına kapalı olup, internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

KURALAR CANLI YAYINLANIYOR

"Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır."

TOKİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ ARNAVUTKÖY PROJESİ HAKKINDA

TOKİ tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 bin 750 konut inşa edilecek. Konutların 2 bin 652 adeti 2 oda 1 salon tipinde, 1.125 adeti 3 oda 1 salon tipinde inşa edilecek.