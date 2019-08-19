TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa çıkardı! İşte o iller

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki arsalar, toplamda 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 lira muhammen bedelle satılacak.

Şehirlerin gelişen bölgelerinde yer alan arsalar, kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkati çekiyor. Konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğindeki arsalar, yüzde 25 peşin, 48 ay vade ile satılacak. Arsalar, taksitli satışlar için 6 aylık üretici fiyatı endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6 ile sınırlandırılarak, alıcıya avantaj sunacak.

AÇIK ARTIRMA 12 EYLÜL'DE

İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece'de konut, Küçükçekmece'de özel eğitim alanı, Pendik'te konut alanı, Eyüpsultan'da konut ve ticaret, Sancaktepe'de akaryakıt, Silivri'de konut, Arnavutköy'de sanayi tesisi, Sarıyer'de park ve dinlenme alanı satışa çıkarılacak.

Ankara Mamak'ta ticaret, Çankaya'da ticaret ve konut, Gölbaşı'nda konut ve park alanı, Sincan'da konut ve günü birlik tesis, Yenimahalle'de küçük sanayi sitesi ve Etimesgut'ta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.

Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivas'ta konut, Çanakkale'de sanayi depolama, Bitlis ve İzmir'de ticaret ve konut, Diyarbakır'da sanayi sitesi, Kocaeli'nde plansız tarım arazisi, Manisa'da rekreasyon, Muğla'da spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfa'da özel eğitim alanı, Tekirdağ'da konut ve eğitim, Trabzon'da ağaçlandırılacak, Van'da ticaret, konut ve park alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak. Açık artırma müzayedesi 12 Eylül Perşembe günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

AA