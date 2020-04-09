TiAD: Virüs sonrası için hazır olalım

TİAD Başkanı Fatih Varlık “Kriz, şapkamızı önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu, değişen dünyaya çok çabuk adapte olma zorunluluğumuzu daha net anlamak için bir fırsat verdi” dedi. Varlık, salgın sonrası toparlanma için personelin niteliğinin artırılabileceğini, daha rekabetçi üretim için ise otomasyon sistemlerine yatırım yapılabileceğini kaydetti.