Temel ihtiyaç desteği kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel ihtiyaç desteği başvuru şartları neler?

Temel ihtiyaç desteği başvuru şartları bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Bakan Albayrak “5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu” açıklamasında bulundu. Vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, Temel ihtiyaç desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...



TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Albayrak, "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak." diye konuştu.

Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için de maaş desteği başlatılacağını söyledi.

"Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti." diyen Albayrak, "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Albayrak, "71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı." dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL