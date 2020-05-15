Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2153 personel alımı KPSS-2020/7 tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapıyor. 2153 personel alımı için tercihler bugün başladı. 2153 personel alımı KPSS-2020/7 tercih kılavuzuna haberimiz içerisinden erişebilirsiniz.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih Ücreti 20 TL olup Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresinden ödenebiliyor.