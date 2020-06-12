Taksitli tatil hareketliliği

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Pandemi nedeniyle aylardır evden çıkamayan yerli turist, seyahat kısıtlaması kaldırılır kaldırılmaz tatil merkezlerinin yolunu tuttu. Başta Güney sahilleri olmak üzere turizmde hareketlilik yüzde 45’e ulaştı. Yaşanan hareketlilikle bankaların tatil kredisi ile kredi kartında taksitin 18 aya çıkarılması da etkili oldu. Tatil kredisine talep ise önceki haftaya göre 15 kat arttı.

YÜZDE 2’YE DÜŞMÜŞTÜ



Turizmde yaşanan hareketliliği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İç turizmde hareketlilik yüzde 2-3’lere düşmüştü, şimdi yüzde 45-50’lere geldi” sözleriyle duyururken Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise bu gelişmeyi taksit sayısına bağladı.

KKTC DE TAKSİT İSTEDİ



Eresin “Özellikle tatil satın alımlarında taksit sayısının artırılması ve tatil kredisi sağlanmasıyla yerli turist tatile çıkmaya başladı. Hatta Kıbrıs’taki soydaşlarımız da onlar için de taksit sayısının artırılması için taleplerde bulunuyor. Biz de orada da taksit sayısının uzatılması için Kıbrıs Konsolosu’yla görüştük. Aynı zamanda Kıbrısa giden Türkler de taksitli tatil yapabilsin diye” dedi. Eresin uçuş izinleri çıksa da şehir otellerinde eylüle kadar hareket beklemediklerini “Bu yıl çarkları yerli turistle çevireceğiz. Bu nedenle yerli turisti kültür turları kapsamına şehir otellerine davet ediyoruz” diye konuştu. Eresin destekle sayesinde şu an istihdamda sorun olmadığını ancak desteğin yıl sonuna kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

OTOBÜS BİLETİNDE % 40 İNDİRİM YOLDA



Otobüslerde 'tavan fiyat’ aşağı çekiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 aralığında indirim öngören bir tebliğ hazırlıyor. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan ücret de 185 liraya düşecek. İstanbul-Ankara bilet fiyatı en fazla 120 lira olacak.

ERSOY: ALMANYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AB dışındaki üçüncü ülkelerle ilgili genel seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatmaya karar veren Almanya ile sürekli görüştüklerini belirterek “Turizmden ekonomi bakan yardımcısı sorumlu, kendisi aradı bilgilendirdi. ‘Türkiye ile biz mutluyuz’ diyor. Görüşmeler devam ediyor. Sertifikasyon konusunda da çok başarılı buluyorlar. 31 Ağustos’u inşallah erkene de alacağız. Zaten turlar değil ama bireysel gelişler başladı” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise “Türkiye ile de hem hükümet hem de ilgili makamlarla yakın diyalog içindeyiz” dedi. Maas kriterleri her hafta inceleyeceklerini ve kriterlerin uygun olması durumunda değiştirileceğini söyledi.