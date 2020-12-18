Taksit sayısı düştü, senet geri dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleşme yolunda bu kez taksitlerle ilgili adım attı. Kuyumculuk, mobilya ve elektronikte taksit sayılarını düşürerek salgın öncesi seviyeye çeken BDDK, kararların finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak alındığını duyurdu. Taksit sayısındaki düşüşün senetle satışa yönelişi hızlandırması bekleniyor. BDDK’nın aldığı kararlar şöyle:

BİLGİSAYAR KAPSAM DIŞI



• BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

• Fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya (Bilgisayar ve tablet hariç) alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

MOBİLYAYA 12 TAKSİT



• Mobilya ve elektrikli eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletlerinde) alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya düşürüldü.

• 300 bin liranın üzerindeki taşıt alımlarında kullanılan kredilerin vade üst sınırı 48 aydan 36 aya, 750 bin liranın üzerindeki araç için kullanılan kredilerde ise 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade 48 aydan 36 aya indirildi.

AMAÇ ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEK



BDDK, enflasyonla mücedele için bugüne kadar taksit sayılarıyla ilgili birkaç kez düzenleme yapmıştı. BDDK’nın düzenlemesini değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Önceki dönemde tüketimi desteklemek amaçlı alınan kararların aksine; bu kez tüketimi sınırlamak için taksit sayısı azaltıldı. Söz konusu önlemler; kredi büyüme hızını azaltacak, talebi ve tüketimi sınırlayarak, enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunacak, cari açığı da düşürecek” diye konuştu.

MOBİLYACILAR: SENET YAPARIZ



Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan: Son dönemde birkaç defa taksit sayılarının düşürüp arttırılmasıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz dönemde kredi kartlarında taksitlerin artmasıyla birlikte satışların da artığını görmüştük. Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 60’ı yüzde 70’i taksitliydi. Zanaatkar mobilyada ise daha çok peşin ya da senet üzerinden alımlar söz konusuydu. Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyorlar. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan: Taksit sayısının 18 aydan 12 aya düşürülmesi, özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaları olumsuz yönde etkileyecek. 60 milyar TL iç hacme ulaşan mobilya sektörü için kredi sayılarının azalması senetle satış yapan firmaların sayısını artıracaktır.