Tahvil faizi yeniden tek haneye geriledi

Tahvil faizi şubatta uzun bir aradan sonra tek haneye inmiş ancak, salgının nedeniyle hızla yüzde 12 seviyelerine yükselmişti. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, düşüşte Merkez Bansası’nın çarşamba günü yapacağı politika faizi toplantısında faiz indirimine gitmesinin beklenmesinin de etkili olduğunu ifade etti.