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Tahvil faizi yeniden tek haneye geriledi

Tahvil faizi yeniden tek haneye geriledi

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni kredi düzenlemesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini sürdüreceği beklentisiyle Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 9.95'e geriledi.

Tahvil faizi şubatta uzun bir aradan sonra tek haneye inmiş ancak, salgının nedeniyle hızla yüzde 12 seviyelerine yükselmişti. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, düşüşte Merkez Bansası’nın çarşamba günü yapacağı politika faizi toplantısında faiz indirimine gitmesinin beklenmesinin de etkili olduğunu ifade etti.


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