Suudi firmalar ticarette ambargo istemiyor

Ocak-ağustos döneminde Suudi Arabistan’a ihracat yüzde 18 düşerken, ülkeden yapılan ithalat da yüzde 24 geriledi. Ancak ihracatçılar, iş yaptıkları Suudi Arabistanlı firmaların ambargoya karşı olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE’YE BAĞIMLI



Hatta özellikle gıda, mobilya, mermer gibi dış ticaret kalemlerinde Türkye’ye bağımlı olan ülkede, ithalatçı firmaların Kral Salman’a ambargo karşıtı baskı yapıldığına da dikkat çekiliyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Ambargoya ilişkin resmi bir açıklama yok” dedi. “Suudi Arabistan’a ihracatımızda yüzde 17 civarında düşüş var” diyen Nail Olpak, ürün ihracatından ziyade en çok etkilenecek alanın müteahhitlik olduğunu söyledi.

İNŞAATTA 3 MİLYAR DOLAR KAYIP



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1.5 yıldır Türkiye’ye karşı gizli bir ambargo uygulandığını söyledi. Yenigün, “2017’den bu yana bu iki ülkede aldığımız işlerde 3 milyar dolarlık kayıp var. Bu yıl 9 ayda sadece 21 milyon dolarlık yeni iş alındı” dedi.