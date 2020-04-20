Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Sosyal yardım ödemeleri Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara veriliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım başvurusu 3. fazı ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Peki, 1000 TL yardım ödemeleri ne zaman verilecek? İşte detaylar...



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

1000 TL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.