Sosyal hayatı destek kredi paketi nedir? Sosyal hayatı destek kredisi faiz oranları ne kadar?

Sosyal hayatı destek kredi paketi nedir? Kamu bankalarında normalleşme takvimi çerçevesinde sosyal hayatı destek kredi paketini faaliyete sundu. Bireysel müşterilere ya da mobilya, elektronik, beyaz eşya gibi yerli üretim yapan firmalara 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanlarını hizmete sundu. asgari 3.000 ile azami 30.000 TL oranında yapılacak olan Sosyal hayatı destek kredileri ekonomiye destek vermek amacıyla başlatıldı. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ NEDİR?

FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ KREDİSİ

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.

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FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek.



Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak.

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