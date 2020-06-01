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  3. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir?
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:

Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir?

Tatil kredisi nedir, nasıl alınır" Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir"

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla da kredi paketi açıklandı. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Bu paketlerden biri de tatil kredisi paketi olarak karşımıza çıkıyor. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler..

TATİL KREDİSİ NEDİR, NASIL ALINIR? 

A. TATİL DESTEK TÜKETİCİ KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;


0,64 konut kredisi veren bankalar hangileri? Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları nasıl?

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

B. TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayınlanacak.

Kamu bankaları kredi kampanyası nedir? Kamu bankaları yeni kredi paketi oranları ne?

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