Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketi açıkladı. Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. 0,64 konut kredisi veren bankalar hangileri? Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları nasıl? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu.

0,64 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Kamu bankaları kredi kampanyası nedir? Kamu bankaları yeni kredi paketi oranları ne?

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir?

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.