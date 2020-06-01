Kamu bankaları taşıt kredisi kampanyası nedir? Taşıt kredisi kampanyası faiz oranı kaç?
Kamu bankaları sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Vatandaşlar kredi kampanyalarının detaylarını araştırmaya başladı. Araba satın almak isteyenler taşıt kredisi kampanyasını merak ediyor. Taşıt kredisi kampanyası faiz oranı kaç? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Kamu bankaları sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi hazırladı. Kredi kampanyaları dahilinde konut, taşıt, mobilya ve tatil yer aldı. Araba satın almak isteyenleri sevindiren bu haber sonrasında "Taşıt kredisi kampanyası faiz oranı kaç?"sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Kamu bankaları taşıt kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
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TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI FAİZ ORANI KAÇ?
A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.
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B. İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.
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Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.