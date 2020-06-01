Kamu bankaları taşıt kredisi kampanyası nedir? Taşıt kredisi kampanyası faiz oranı kaç?

Kamu bankaları sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi hazırladı. Kredi kampanyaları dahilinde konut, taşıt, mobilya ve tatil yer aldı. Araba satın almak isteyenleri sevindiren bu haber sonrasında "Taşıt kredisi kampanyası faiz oranı kaç?"sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Kamu bankaları taşıt kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

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TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI FAİZ ORANI KAÇ?

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

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B. İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

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Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

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