Kamu bankaları mobilya kredisi kampanyası nedir? Mobilya kredisi kampanyası faiz oranı kaç?

Mobilya kredisi kampanyası faiz oranı kaç? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Kredi kampanyaları ile konut, taşıt, mobilya ve tatilde düşük faiz sunuluyor. Mobilya satın almak isteyenlere müjde niteliğinde olan kredi kampanyası ile ilgili merak edilenler haberimizde..

MOBİLYA KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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KAMU BANKALARI DİĞER KREDİ KAMPANYALARI

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

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İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

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Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

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