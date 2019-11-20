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  3. Türkakım'ında sona gelindi! Dev şirket müjdeli haberi böyle duyurdu

Türkakım'ında sona gelindi! Dev şirket müjdeli haberi böyle duyurdu

Türkakım'ında sona gelindi! Dev şirket müjdeli haberi böyle duyurdu

Rus enerji devi Gazprom, TürkAkım projesinde yer alan iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu belirterek yıl sonu itibari ile hizmet vereceğini açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım projesi kapsamında inşa edilen her iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu bildirdi. Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Rusya'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya Kompresör İstasyonunun faaliyete hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR HİZMETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

AA


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