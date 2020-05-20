ŞOK aktüel bayram kataloğu yayında. ŞOK Ramazan Bayramı indirimleri neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Bayram alışverişi yapmak isteyenler marketlerin kataloglarını inceliyorlar. ŞOK marketin Ramazan Bayramı indirimleri şöyle; Ülker Select 24,95 TL'den, Karmen Madlen Çikolata 9,35 TL'den ve Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 21,45 TL'den satışa sunulacak.