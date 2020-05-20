ŞOK aktüel bayram kataloğu yayında! ŞOK Ramazan Bayramı indirimleri neler?
ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Merakla beklenen ŞOK aktüel bayram kataloğu yayınlandı. ŞOK Ramazan Bayramı indirimleri neler? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Ramazan ayının sonunda bayram heyecanı yaşanacak. 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Bayram heyecanı ŞOK markette başladı. ŞOK'ta bu hafta; Ülker Buklet Fındık Krema Dolgulu Çikolata 14,95 TL'den ve Ülker Buklet Madlen Çikolata 21,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK aktüel bayram kataloğu yayında. ŞOK Ramazan Bayramı indirimleri neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Bayram alışverişi yapmak isteyenler marketlerin kataloglarını inceliyorlar. ŞOK marketin Ramazan Bayramı indirimleri şöyle; Ülker Select 24,95 TL'den, Karmen Madlen Çikolata 9,35 TL'den ve Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 21,45 TL'den satışa sunulacak.