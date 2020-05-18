11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerindeyiz. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında bu sene 30 gün oruç tutuyoruz. "Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha buruk bir bayram geçireceğiz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde bayramda da sokağa çıkma yasağı gelebilir. Vatandaşlar bayrama kaç gün kaldığını, bayram arefesinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Diyanet tarafından açıklanan Ramazan Bayramı 2020 tarihlerini haberimiz içerisinden inceleyebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN

26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü bayram arefesi oluyor. 23 Mayıs'ta son oruç tutuluyor.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020