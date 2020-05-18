Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların sonuna yaklaşıldı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının 25. günündeyiz. Vatandaşlar bayrama kaç gün kaldığını, bayram arefesinin hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından açıklanan Ramazan Bayramı 2020 tarihi haberimizde..
11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerindeyiz. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında bu sene 30 gün oruç tutuyoruz. "Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha buruk bir bayram geçireceğiz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde bayramda da sokağa çıkma yasağı gelebilir. Vatandaşlar bayrama kaç gün kaldığını, bayram arefesinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Diyanet tarafından açıklanan Ramazan Bayramı 2020 tarihlerini haberimiz içerisinden inceleyebilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN
26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
23 Mayıs 2020 Cumartesi günü bayram arefesi oluyor. 23 Mayıs'ta son oruç tutuluyor.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020