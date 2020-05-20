ŞOK 20-26 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?
ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğu tüm ŞOK müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Merakla beklenen ŞOK 20-26 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markette bu hafta; büyük boy valiz 109,00 TL'den, orta boy valiz 99,90 TL'den, kabin boy valiz 89,90 TL'den ve kadın/erkek casual ayakkabı 39,95 TL'den satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı da tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK 20-26 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markette bu hafta birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 20 Mayıs aktüel kataloğunda; keramika çerezlik 4,99 TL'den, kaşıklı ada 5,99 TL'den ve delta makarna tabağı 9,99 TL'den satışa sunulacak.