ŞOK 20-26 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı da tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK 20-26 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markette bu hafta birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 20 Mayıs aktüel kataloğunda; keramika çerezlik 4,99 TL'den, kaşıklı ada 5,99 TL'den ve delta makarna tabağı 9,99 TL'den satışa sunulacak.