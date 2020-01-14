ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK akteül ürünler listesi..
ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK market haftalık düzenlenen aktüel ürün kampanyaları ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Katalogda teknolojik ve elektronik ürünlerden gıdaya temizlik ürünlerindendayanıklı tüketim malzemeleri birçok ürün mevcut. 15 Ocak ŞOK kataloğunda Cem Balık tavası 49,95 TL'den, Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 4,99 TL'den, Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL'den satılıyor..
ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğu müşteriler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. ŞOK market 15-21 Ocak aktüel kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Katalogda yine oldukça kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar yer alıyor. 15 Ocak 2020 ŞOK kataloğunda Alpina 3’lü Cam Ankastre Set 1179 TL'den, 2 yıl garantili Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL'den, Kek Fanusu 9,99 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..