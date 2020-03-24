Sicil affı son dakika: Banka sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sicil affı son durum nedir?

Sicil affı son durum nedir? sorusu vatandaşlar tarafından sık sık aranıyor. Bazı sebeplerden dolayı kredi veya kredi borçlarına ödeyemeyenler kara listeye giriyor. Yeni düzenlemeler sayesinde kara listede olan vatandaşlar sicil affı son dakika gelişmelerini ilgiyle takip ediyor. Banka sicil affı hakkında detaylı bilgiye haberimizde ulaşabilirsiniz.

SİCİL AFFI SON DURUM NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınmaya başlandı.

Bankaların veto ettiği , kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. AK Parti kurmayları sicil affında tavsiye kararı alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek"

SİCİL AFFI NEDİR?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti. 2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.