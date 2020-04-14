Siber teröristler fazla mesaide

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüs ‘siber teröristler’ için iş kapısı oldu. Milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını internet ortamında temin etmesiyle birlikte alışveriş sitelerine saldırılar artarken on binlerce sayıda da sahte e-ticaret sitesi türedi. Sahte alışveriş siteleri üzerinden saldırıya uğrayan kullanıcıların oranı yüzde 9’dan yüzde 18’e çıkarken uzmanlar “Evde kalırken kişisel verileri kaptırmayın” uyarısında bulunuyor.

STM’DEN SİBER RAPOR



Bu uyarılara son olarak hem MASAK hem de bir rapor hazırlayan STM Savunma da dahil oldu. STM’nin raporunda Covid-19’un, toplumlarda oluşan duyarlılığı sömürerek pek çok siber saldırıya da kapı araladığına dikkat çekildi. Rapora göre zararlı yazılımlar yüklü gerçek zamanlı koronavirüs haritaları ile pek çok kullanıcının verilerine ulaşdı. Buna benzer siber saldırılar mobil platformlarda da gözlendi. Bu kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, satışa sunmayı planlandıklarına vurgu yapılıyor.

MASAK BANKALARI UYARDI



Siber riskler konusunda Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü, G20 üyesi ülkelerin hükümetlerine birer yazı göndererek uyardı. Bunun üzerine harekete geçen MASAK, atılması gereken adımlar konusunda Türk bankaları ve finansal kurumları bilgilendirdi.

E-DEVLET LOGOSU İLE DOLANDIRICILIK



Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada bu tür sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, vatandaşlar bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıldı.

SAHTE SİTEYLE AVLIYORLAR



Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatiana Sidorina, sahte e-ticaret sitelerinin bu dönemde arttığına dikkat çekerek “Kullanıcılar bu sitelere genellikle çeşitli web sitelerinden veya e-postalardan gelirken arama motorlarının sonuçlarında da rastlamak mümkün. Geliştiricilerin yoğun çabasına rağmen, dolandırıcılar ‘Kara SEO’ yöntemleriyle sahte siteleri arama sonuçlarının arasına sokabiliyor. Filmler, oyunlar ve diğer içerikler için güvenilir ve yasal platformlardan uzaklaşmak siber suçluların işine geliyor ve kullanıcıları saldırılara açık hale getiriyor” dedi.

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NELER YAPMALI



• Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen içerikleri, URL biçimine ve şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.

• Ödemelerde mümkünse kredi kartı kullanın ve kredi kartı bilgilerinizi yayın sitelerine kaydetmekten kaçının.

• Gelen teklifi web sitesinde kontrol etmek için e-postalardaki bağlantılara tıklamak yerine adresi kendiniz yazın.

• Her bir çevrim içi hesabınızda başka yerde kullanmadığınız, karmaşık parolalar kullanın.

• Zoom, Webex ve Slack gibi önde gelen uygulamaları kullanırken dikkat edin. Bu izimlere sahip yaklaşık 1300 sahte dosya tespit edildi.