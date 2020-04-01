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  3. Sermaye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Sermaye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Sermaye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Sermaye Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.


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