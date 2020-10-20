Savunma sanayiinin devleri Ar-Ge şampiyonu

‘Ar-Ge 250’ araştırmasında savunma sanayinin yıldızları ASELSAN ve ROKETSAN da TUSAŞ’la birlikte ilk üçte yer aldı. Ar-Ge 250 Araştırması’nın ilk 10’unda savunma ve havacılıktan 5, otomotivden 3, beyaz eşyadan 1, telekomdan 1 şirket yer alırken ilk 50’de ağırlığını hissettiren sektör yine savunma sanayii oldu. Listede Turkcell ise aldığı 142 patent ile bu alanda birinci oldu.

PROJEDE ASELSAN

Ar-Ge harcamasında bu yıl ikinci sırada yer alan Aselsan, konu proje sayısına geldiğinde 620 proje ile zirvedeki isim oldu. Aselsan’ı Vestel takip ederken firma, 352 proje ile ikinciliğe yerleşti. Deva Holding’in 265 proje ile 3. sırada yer aldığı listede Dyo Boya 130 proje ile 4. sırada yer buldu.

TURKCELL PATENTTE LİDER



Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre Türkiye’nin lideri 142 patentle Turkcell oldu. Listede 36 patent ile ikinci sırada yer alan Netaş’ı Eczacıbaşı, Vestel, BSH ve Anadolu Isuzu izledi.