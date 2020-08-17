Savunma ligindeki Türk şirket sayısı 7'ye ulaştı

Türk savunma sanayi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde üst sıralara taşıyor. ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen ‘Defense News Top 100’de bu yıl Türk şirketi sayısı 5’ten 7’ye çıktı.

ŞİRKET SAYISI ARTACAK



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının 7’ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak” ifadelerini kullandı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC’nin elde ettikleri cirolarla dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde ulaştıkları noktaya dikkati çeken Demir, “Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor” dedi. Listeye 2006 verileriyle 93’üncü sıradan giren, geçen yıl 52’nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50’ye girme başarısı gösterdi. Şirket, cirosunu geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla 48’inci basamağa çıktı. Türkiye’nin yerli ve milli hava platformlarını geliştirip üreten TUSAŞ ise, savunma sanayii cirosunu yüzde 42 artarak 2019’da 1 milyar 858 milyon dolara çıkardı.

16 BASAMAK İLERLEDİ



Geçen yıl 69’uncu sırada yer alan şirket 16 basamak ilerleyerek 53’üncü sırada yer buldu. Listeye 554 milyon dolarla 85’inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89’uncu sırada yer buldu. Geçen yıl 89’uncu sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91’inci basamakta yer aldı. Cirosu yüzde 1 azalarak 515 milyon dolara gerileyen ROKETSAN, listede 2 basamak aşağıya indi. Listede geçen yıl 85’inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl 7 basamak geriledi ve 92’nci oldu. Şirketin cirosu yüzde 14 azalarak 485 milyon dolara geriledi.

İKİ FİRMA İLK KEZ LİSTEDE YER ALDI



Türk savunma sanayiinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, bu yıl ilk kez listeye 98’inci sıradan girme başarısı gösterdi. FNSS, 2018 yılındaki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 oranında artırarak 374 milyon dolar seviyesine çıkardı. Devler listesine bu yıl ilk kez giren bir diğer Türk savunma sanayii şirketi de HAVELSAN oldu. Türk savunma sanayiinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 278 milyon dolarlık cirosunu yüzde 6 oranında artırarak geçen yıl 295 milyon dolara yükseltti. HAVELSAN bu başarıyla listeye 99’uncu sıradan giriş yaptı. Listenin ilk 5 sırasında ise ABD’li şirketler yer aldı. Listenin zirvesi 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin’e ait.

HEDEF: DAHA DA YUKARILARA ÇIKMAK



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin listede bu yıl 4 basamak yükselerek 48. sıraya geldiğini belirterek, “İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum” dedi. Görgün yaptığı açıklamada, “ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.