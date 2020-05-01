Salgın sonrası mama pazarı % 15 büyüdü

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de bebek maması pazarı, ilk 3 ayda çift haneli büyüdü. Yaşanan artışta küresel salgının büyük etkisi olduğunu belirten Hero Baby Pazarlama Direktörü Şirin Işık, “Türkiye’de bebek maması pazarı, yılın ilk çeyreğinde çift haneli bir büyüme gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte de bu büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

E-TİCARET KATLANDI



Salgının bebek beslenmesinde tüketici beklentilerinin değişmesine neden olduğunu belirten Işık, şunları söyledi: “Sağlıklı beslenme kadar, hijyen de ebeveynlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Bu beklenti, bebek maması pazarının özellikle martta yüzde 15’in üzerinde bir artış göstermesini sağladı. Ürünlerin satış kanallarında da değişiklikler olmaya başladı. E-ticaret platformlarında satışlarımızın salgın öncesi döneme göre kategorilerimiz bazında iki kat artığını görüyoruz.”

İKİ YENİ ÜRÜN GELİYOR



Şirin Işık, şöyle konuştu: “Mamalarımızda kullandığımız tüm sebze ve meyveler ülkemizin verimli topraklarından mevsiminde toplanıyor, 500’ü aşkın testten geçiriliyor. Bu dönemde iki yeni ürünümüzü piyasaya sunuyoruz. Türkiye’de ilk ve tek sütte eriyen organik yapısıyla Hero Baby Organik Bebek Bisküvisi ürünümüzün lansmanını yaptık. Ayrıca Hero Baby Organik Tarhana Çorbası’nın üretimini gerçekleştirdik ve yakında sadece Migros’larda olmak üzere tüketicilerimizle bir araya getireceğiz.”

PREBİYOTİKLİ YOĞURT VE KEMİK SUYUNA BU DÖNEMDE İLGİ ARTTI



Işık, şöyle devam etti: “Özellikle bu dönemde bebeklerin bağışıklık sistemini desteklemek de çok önemli. Bu yüzden özellikle kemik suyu ve prebiyotikli yoğurtlu mamalarımız bu dönemde daha çok ilgi gördü. Alışveriş alışkanlıklarına baktığımızda ise bu dönemde anneler alışverişlerini büyük ölçüde her ne kadar fiziksel mağazalardan yapmaya devam etse de, dijital kanallardan yapılan alışveriş oranları da arttı. Dijital kanallardan daha fazla ürün aldıklarını gözlemliyoruz.”