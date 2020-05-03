Sahte İŞKUR bildirimlerine dikkat!

Siber dolandırıcıların Bakanlık ve İŞKUR’un adlarını, logolarını taklit edebileceğine, sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalarla vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkati çeken Bakan Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece ‘www.turkiye.gov.tr’, ‘www.iskur.gov.tr’ ve ‘www.ailevecalisma.gov.tr’ gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin” değerlendirmesinde bulundu.