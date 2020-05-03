Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sahte İŞKUR bildirimlerine dikkat!

Sahte İŞKUR bildirimlerine dikkat!

Sahte İŞKUR bildirimlerine dikkat!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği gibi başvurularında, İŞKUR resmi hesapları dışında hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu.

Siber dolandırıcıların Bakanlık ve İŞKUR’un adlarını, logolarını taklit edebileceğine, sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalarla vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkati çeken Bakan Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece ‘www.turkiye.gov.tr’, ‘www.iskur.gov.tr’ ve ‘www.ailevecalisma.gov.tr’ gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin” değerlendirmesinde bulundu. 


Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

Aşeren kadının eşine sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı özel izin verildi