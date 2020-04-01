Sağlık çalışanları için 'hijyen' seferberliği

Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs, tüm ülkeleri acil önlemler ve tedbirler almaya yöneltti. Evde kalmanın ve izolasyonun oldukça önemli olduğu bu dönemde yoğun risk altında görev yapan sağlık çalışanlarına destekte bulunmanın ise önemi çok büyük. Dünyada gittikçe yayılan salgının ülkemizde de vaka sayılarını artırması nedeniyle gerekli tüm tedbirler alındı, tüm hastanelerin malzeme ihtiyaçları tamamlandı. Ancak hastanelerin ve özellikle de bu zorlu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak büyük emek veren sağlık personelinin ekstra ihtiyaçlarının ortaya çıkabileceği düşüncesiyle şirketler de destek seferberliği başlattı.

MASKE VE MUAYENE ELDİVENİ



Otomotiv firmaları sağlık çalışanları için bir bir maske üretimine başladı. Hepsiburada, sağlık personelinin kullanımı için 500'er yüz bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveni desteği verecek. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, operasyon merkezine gelen her ürünün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depoya kabul edildiğini belirterek, siparişlerin de gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipçe paketlendiğini bildirdi.

JAPON FİRMALAR DEVREDE



HIS Travel, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi için bir kampanya başlattı. Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmalar, HIS çalışanları ve HIS’in turizm paydaşları NSS maske, cerrahi maske, koruyucu su geçirmez önlük, tulum, pudrasız eldiven ve el dezenfektanı gibi hastanenin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmının temin edilmesi için yardımda bulunmaya başladı.

DEFACTO BEYAZ TİŞÖRT GÖNDERİYOR



Sağlık çalışanlarına moral olmak için DeFacto’dan ‘beyaz destek’ geldi. DeFacto, sağlık çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde beyaz tişört ve çorapların olduğu koli dağıtımına başladı. Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500’den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.

SABANCI DEZENFEKTAN BAĞIŞLADI



Sabancı Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladı. Yapılan bağışla, 1.5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek. Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı ortamda bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle, sağlık emekçilerinin iş gücü yükünün hafifletilmesi mümkün olacak.

1500 ADET ACİL İHTİYAÇ PAKETİ



Pharmactive İlaç, öncelikle Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlıkçılara; içinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1.500 adet ‘Acil İhtiyaç Paketi’ gönderdi. Pharmactive, ayrıca el antiseptiği üretip; 55 bin adet birer litrelik ve 100 bin adet 60 ml’lik el antiseptiklerini, koşulsuz destek olarak sağlık çalışanlarının kullanımına sunacak.

YATAK VE UYKU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ



İşbir Yatak, koronavirüsle mücadelede markaların da katıldığı milli dayanışmaya destek verdi. Şirket yaşanmakta olan bu zorlu süreçte kritik görev üstlenmiş sağlık personellerinin daha rahat ve hijyenik uyku uyuyabilmesi için çok sayıda yatak ve uyku ürününü Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kuruşlarına teslim etti. Yapılan bu destekle sektörün tüm oyuncularına örnek olmayı hedeflediğini belirten İşbir Yatak CEO’su Metin Gültepe, şunları söyledi:

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM

“Bu süreçte yapılan tüm destekler devletimizin omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletecektir. Bu konuda tüm markalar üstüne düşeni yapmalı ve sağlıklı günlere hep birlikte uyanmamız için sorumluluk üstlenmelidir. Biz bu destekle, konuya olan hassasiyetimizi bir kez daha dile getirmek ve tüm markalar için örnek bir davranış sergilemek istedik. Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiğimiz ürünlerimizle, sağlık çalışanlarımızın bir nebze de olsa rahat uyku uyuyabilmelerini istiyoruz. Emekleri için her birine teşekkür ediyor, çalışmalarının sağlıkla devam ettirmesini diliyoruz.”

OTELLER KAPILARINI SAĞLIKÇILARA AÇTI



Birçok otel de bu süreçte evlerine gidemeyen ve dinlenme fırsatı bulamayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Bu kapsamda Doğuş Grubu da Grand Hyatt İstanbul otelini 29 Mart’ta sağlık çalışanlarının hizmetine açtı. Şirketten yapılan açıklamada “Çalışanlarımızın ve misafir edeceğimiz sağlık personelimizin güvenliğini ve sağlığını önceliğimiz olarak görüyor, bu nedenle en üst düzeyde hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarımıza devam ediyoruz” denildi.

YURTLAR DA DEVREDE



Bilgili Holding, İstanbul’da yer alan otel ve öğrenci yurtlarında bulunan toplam 500 odasını, sağlık çalışanlarına tahsis ediyor. Açıklamada, “Bilgili Holding olarak, bu süreçte hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız” ifadelerine yer verildi.