Sağlık Bakanlığı atama kurası 2020 ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası yoğun ilgi görüyor. 2020 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tabip ve Uzman Tabip alımı için yapılıyor. Başvuruların 16 Nisan'da başladığı atama kurası için adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI BAŞVURU TARİHLERİ

16 Nisan 2020 Perşembe günü başlayan başvurular 20 Nisan 2020 Pazartesi günü sona erecek. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

KURAYA KİMLER KATILABİLİR?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabileceklerdir.