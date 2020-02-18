Rusya sınırında bekleyen tırlardaki 5 bin ton domates çöpe gidecek
Rusya Federasyonu'nun 150 bin tonluk domates kotasının dolması üzerine, Ukrayna-Rusya tampon bölgede domates yüklü yaklaşık 250 tırın bekleyişinde 10'uncu gün doldu. Raf ömürleri de dolmak üzere olan domatesler alınmazsa yaklaşık 5 bin ton domatesin çöpe gideceği, 20-30 milyon dolar arasında zarar oluşacağı belirtildi.
Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle Türkiye'den giden domates yüklü tırların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor.
DHA'nın haberine göre; Rusya, 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren domates yüklü tırların ülkeye girişine izin vermedi. Ayrıca Samsun Limanı'ndan gönderilen domates yüklü bir gemi de aynı şekilde Tuapsi Limanı'ndan geri çevrildi.
İhracatçılar, Tuapsi Limanı'ndaki geminin Samsun Limanı'na geri döndüğünü, ancak kara yoluyla giden ve Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgedeki TIR'ların bekleyişinin 10 günü doldurduğunu açıkladı.
"UYARILARI YAPMIŞTIK"
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede Antalya bölgesinden Rusya'ya domates taşıyan domates yüklü onlarca tırın sınır kapısında beklemeye devam ettiğini söyledi.
Tampon bölgedeki bekleyişin bir haftayı geçtiğini, Rusya tarafından da herhangi bir açıklama olmadığını belirten Bahar, şunları kaydetti:
"Biz BAİB olarak bütün üyelerimize kota ile ilgili uyarıları yapmıştık. 'Kota 148 ton oldu', 'Kota 149 ton oldu', 'Kota 149,5 ton oldu' ve 'Kota doldu' diye mesaj yoluyla tüm üyelerimizi bilgilendirmiştik. Ancak 50 bin ton daha ek kota kararı alındığı haberleri üzerine ihracatçılarımız ürün göndermeye devam etti. Hem gemi açıkta bekletildi, hem de tırlar tampon bölgede bekletiliyor."
"İLİŞKİLERİMİZİ DOMATES KONUSUNA SIKIŞTIRMAMALIYIZ"
Rusya'nın 150 bin tonluk kota uygulamasının 1 yıllık veya süreli bir kota olmadığını aktaran Hakkı Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"150 bin ton senelik kota değil, bir tarih aralığı vermiyorlar. İster beş senede doldur, ister bir ayda doldur. Biz kota uygulamasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü koskoca Rusya-Türkiye ilişkilerini sadece domates konusuna sıkıştırmamalıyız. Rusya'nın domates kotasını 50 bin daha uzattığı haberleri basına yansımıştı, ancak Rusya Bakanlar Kurulu'nun bu kararı henüz onaylamadığını biliyoruz."