Rusya sınırında bekleyen tırlardaki 5 bin ton domates çöpe gidecek

Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle Türkiye'den giden domates yüklü tırların Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor.

DHA'nın haberine göre; Rusya, 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren domates yüklü tırların ülkeye girişine izin vermedi. Ayrıca Samsun Limanı'ndan gönderilen domates yüklü bir gemi de aynı şekilde Tuapsi Limanı'ndan geri çevrildi.

İhracatçılar, Tuapsi Limanı'ndaki geminin Samsun Limanı'na geri döndüğünü, ancak kara yoluyla giden ve Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgedeki TIR'ların bekleyişinin 10 günü doldurduğunu açıkladı.

"UYARILARI YAPMIŞTIK"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede Antalya bölgesinden Rusya'ya domates taşıyan domates yüklü onlarca tırın sınır kapısında beklemeye devam ettiğini söyledi.

Tampon bölgedeki bekleyişin bir haftayı geçtiğini, Rusya tarafından da herhangi bir açıklama olmadığını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Biz BAİB olarak bütün üyelerimize kota ile ilgili uyarıları yapmıştık. 'Kota 148 ton oldu', 'Kota 149 ton oldu', 'Kota 149,5 ton oldu' ve 'Kota doldu' diye mesaj yoluyla tüm üyelerimizi bilgilendirmiştik. Ancak 50 bin ton daha ek kota kararı alındığı haberleri üzerine ihracatçılarımız ürün göndermeye devam etti. Hem gemi açıkta bekletildi, hem de tırlar tampon bölgede bekletiliyor."

"İLİŞKİLERİMİZİ DOMATES KONUSUNA SIKIŞTIRMAMALIYIZ"

Rusya'nın 150 bin tonluk kota uygulamasının 1 yıllık veya süreli bir kota olmadığını aktaran Hakkı Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü: