Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Polonya’nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltacak Baltık doğal gaz boru hattı için İtalyan Saipem firmasıyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 30 Nisan’da imzaların atıldığını ifade ederek Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya’ya taşıyacak olan boru hattının ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmada önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Yılda 10 milyar metreküp gaz taşınacak

Cumhurbaşkanı Duda, "Gaz arzını çeşitlendirmemizin ilk ayağını Swinioujscie’deki LNG Terminali (Sıvılaştırılmış Doğal gaz İthalat Terminali) oluşturmaktaydı. İkincisi ise Polonya-Damimarka-Norveç projesi olan Baltık doğal gaz boru hattı" olacak. Bu hatla ülkemize yılda 10 milyar metreküp gaz taşınacak" dedi.

Milano Borsası’na konuya ilişkin bir açıklama gönderen İtalyan firma Saipem ise kendilerinin hattın Danimarka-Polonya arasındaki 275 kilometrelik kısmını inşa edeceklerini aktardı. Firma söz konusu inşaatın 280 milyon euroya mal olmasının planlandığını belirtti.

Sözleşme değeri 1.5 milyar euro

Fizibilite çalışmalarına 2016 yılında başlanan Baltık doğal gaz boru hattı projesi, Norveç ve Danimarka iletim sistemlerini birbirine bağlayan Kuzey Denizi’nde gaz boru hattı inşa edilmesi, Danimarka iletim sisteminin genişletilmesi, Zealand Adasındaki gaz kompresör istasyonu inşası, Danimarka-Polonya arasında gaz boru hattı inşa edilmesi ve Polonya iletim sisteminin geliştirilmesi şeklinde 5 ana bileşenden oluşuyor. Toplam sözleşme değeri 1.5 milyar euro olan boru hattı projesinin 1 Ekim 2022 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.