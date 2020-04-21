Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? Petrol varil fiyatları güncel durum!

Petrol fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık Petrol fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Koranavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş hafta başı itibariyle eksileri gördü. ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor. Petrol piyasasında panik havası oluşturan konu ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ABD'de geçen Pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta Salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor.

Borsada sıfırın altında işlem gören Ham Petrol ABD tarihinin en düşük fiyatlarında seyrediyor. Mayıs ayı kontratları bitmek üzere olan kişilerin Haziran ayı kontratları yenileyeceği muallakta.

ABD’deki Covid-19 salgını nedeniyle petrole talebin azalması varil fiyatlarını 1 dolara kadar çekti.

Önümüzdeki ayın varil petrol fiyatlamasında 1.02 dolara kadar inen petrolün varili piyasada panik havası oluşturdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, Covid-19 ile ilgili gelişmeleri aktardığı günlük basın toplantısında da petrol fiyatlarındaki büyük düşüşe de değindi ve ilk defa fiyatı negatife düşen petrolün "pek çok kişi için ilginç olacağını" söyledi.

Trump, ABD’nin bunu bir fırsat olarak kullanarak petrol rezervini artırmaya karar verdiğini söyledi ve “Ulusal petrol rezervine 75 milyon varil kadar eklemeyi planlıyoruz. Rezervlerimizi sonuna kadar dolduracağız" dedi.