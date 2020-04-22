Petrol piyasalarında büyük şok

Petrol fiyatlarında tarihi günler yaşanıyor. ABD’de Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün gösterge fiyatı yüzde 300 kayıpla eksi 40 dolara kadar düştü. Fiyatlar daha sonra 6.95 dolar seviyesine gelse de petroldeki düşüş piyasalarda da sert satışlara neden oldu. Dünya borsalarında yüzde 2’ye varan düşüşler yaşandı. Petroldeki çöküşte ABD’de stokların tamamen dolması ve petrol depolayacak bir tanker bile kalmaması etkili oldu. Uzmanlar bu nedenle yatırımcıların depo olmadığı için fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınarak vadesi dün dolan mayıs kontratlarını yok pahasına sattığını bu yüzden de fiyatların düştüğünü belirtiyor. Uzmanlar düşüşte vadeli piyasaların teknik özelliklerinin de bunda etkili olduğunu belirtiyor.

BENZİN 8 KURUŞ DÜŞTÜ



ABD vadeli piyasalarına göre mayıs vadeli kontratını elinden çıkarmayan yatırımcının kontratta yazan petrolü mayıs başında fiziki olarak teslim alması gerekiyor. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösterirken Türkiye’yi ilgilendiren Brent petrol de yüzde 29 civarı değer kaybıyla 18 yıl aradan sonra 19 doların altını gördü. Brent petrolün varil fiyatındaki 1 günlük düşüş 7 dolara yaklaştı. Bilindiği gibi Türkiye’de motorin ve benzinin fiyatı brent petrolde yaşanan fiyatlamaya bağlı olarak belirlenirken ilk indirim de dün gece gerçekleşti. Benzinin litre fiyatında ilk etapta 8 kuruş indirim gerçekleşti.

BENZİNCİYE GİTTİĞİNİZDE ÜSTE PARA YOK



Petrolün -40 dolar seviyelerine inmesi, satıcıların bir varil petrolü alıcıya bedava teslim etmesi, üstüne de 40 dolar para ödemesi anlamına geliyor. Ancak bu durum tüketicilerin kafasını karıştırınca Amerikan medyası çareyi ‘benzinciye gittiğinizde size üste para vermeyecekler’ manşetlerini atmakta buldu.