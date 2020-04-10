Petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum nedir?

Petrol fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarından sık sık Petrol fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. OPEC toplantısında günlük petrol üretim miktarını düşürülmesinin ardından uzmanlar petrol fiyatlarını düşük seyrine devam ettiğini belirtti. Brent petrol fiyatlarında son durum nedir? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan son görüşmelerde OPEC ve OPEC dışı ülkeler günlük petrol üretim miktarlarını 10 milyon varil azaltacağını duyurdu.

OPEC+ toplantısının uzun sürmesi nedeniyle kararın gecikmesi ve yapılacak günlük 10 milyon varillik kesinti miktarının piyasa beklentisi olan 15-20 milyon varilin çok altında olması sonucunda ham petrol fiyatları zayıf seyrine devam ediyor.

ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da dün 26,45 dolara yükselerek günü 25,09 dolardan kapattı ve bugün aynı dakikalarda yüzde 7,5 azalışla 23,21 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ ülkeleri 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda üretim kesintisi kararı alamamış, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı düşük talep ve arz fazlası nedeniyle petrol fiyatları 30 Mart tarihinde 2002'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Dün 17.45'te başlayan toplantının ardından bugün 06.50'de yapılan açıklamada, OPEC+ olarak bilinen grubun günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına varıldığı belirtildi.

Dünkü toplantı sırasında 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,1 düşüşle 31,82 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 23,21 dolar seviyesindeydi.