Pandemide tasarruf oranı yükseldi

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 13’e düşen tasarruf sahipliği oranı, bu yılın ilk çeyreğinden sonra (yüzde 13.4) ikinci çeyrekte de çıkışını sürdürerek yüzde 14.3’e yükseldi.

VADELİ HESAP ARTIŞTA



Yastıkaltı altın ve nakitte 6 puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda 5 puanlık artış yaşandı. 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı 15 puan artışla yüzde 45’i buldu. Tasarrufta yaş dağılımı incelendiğinde en dikkat çeken yaş grubu 18-24 yaş oldu. Çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf farkı 9 puana çıktı.