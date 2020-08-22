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22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:03 | Son Güncelleme:

Pandemide tasarruf oranı yükseldi

Pandemide tasarruf oranı yükseldi

ING Türkiye, ‘Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 13’e düşen tasarruf sahipliği oranı, bu yılın ilk çeyreğinden sonra (yüzde 13.4) ikinci çeyrekte de çıkışını sürdürerek yüzde 14.3’e yükseldi.

VADELİ HESAP ARTIŞTA

Yastıkaltı altın ve nakitte 6 puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda 5 puanlık artış yaşandı. 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı 15 puan artışla yüzde 45’i buldu. Tasarrufta yaş dağılımı incelendiğinde en dikkat çeken yaş grubu 18-24 yaş oldu. Çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf farkı 9 puana çıktı. 

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