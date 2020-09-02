Pandemi sosyal destek başvuru sonucu öğrenme ekranı: 1000 TL sosyal yardım pandemi parası yattı mı?

Pandemi sosyal destek parası vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Bir yandan da sosyal destek ön başvuru formu ile başvurular alınıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son açıklamasında ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağını bildirmişti.

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI YATTI MI?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıklamıştı. Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını da bildirdi.

5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını vurgulayan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını ifade etti.

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Asker çocuklarına 284 bin lira destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirterek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,8 milyon lira ile destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 11,6 milyon lira ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek ödemeleri için başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. Başvuru sorgulama için de yine e-devlet ekranı vatandaşlara yardımcı oluyor.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır: