Pandemi sonrası Çin'e 6 milyar dolar ihracat hedefi

Türk iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini planlamaya başladı. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, “Çin’le ihracat, doğru bir çalışmayla kısa sürede 2 katına çıkabilir” dedi. Beşer, “İhracatımızı 6 milyar dolara çıkarabiliriz. Her bölgeden Çin’e ihraç edilebilecek ürünümüz var. Çin’den tıbbi ve aromatik bitkiler için çok fazla sipariş alıyoruz” diye konuştu. Haziranda Çin ve Türk iş insanlarını biraraya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını anlatan Beşer, şunları söyledi:

5 GÜNLÜK TOPLANTI

“Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50’inci yıl dönümü sebebiyle Çin’den 100 kadar iş insanını alım heyeti olarak Türkiye’ye davet ettik. Ülkedeki ilgili protokolü de çağırdık. Devlet büyüklerimizden de katılım olacak. Birebir görüşmelerle karşılıklı ticaret hacminin artması noktasında ülkemiz adına çok faydalı bir toplantı düzenleyeceğiz. Etkinlik beş gün sürecek. Maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret ve bilişimle müteahhit hizmetleri ve turizm ve lojistik konuları işlenecek.”



ÇİNLİ TURİST ARTACAK

Beşer ayrıca, “Çinli turistler, çok ciddi harcama yapabiliyor. Tarih ve doğa turizmini çok seviyorlar. Türkiye’nin de bu noktada öne çıkan yerleri var. Turizm noktasında da önümüzdeki yıllardan itibaren Çinli turistlerin çok daha fazla Türkiye’ye geleceğine inanıyorum” diye konuştu.



DEMİR İPEK YOLU TİCARETİ ARTIRIR



Bir kuşak bir yol projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İhsan Beşer, “Türkiye’den Çin’e kadar demiryolu hattı hazırlandı ve Kars’a kadar geldi. Şu an yolcu olmasa bile kısmi yük taşımacılığı devam ediyor. Türkiye açısından iki taraflı bakmak lazım. Çin, şu anda ucuz ve kaliteli mallar noktasında bütün dünyanın üretim merkezi. Bunların transferi noktasında gelen-giden herkes Türkiye’yi kullanabilecek. İkincisi de, Türkiye’nin ürettiği ürünlerin bu pazara girmesi noktasında bu yol kullanılacak. Bu yolla beraber arada geçen ülkelere de daha fazla ürünler satabileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



TÜRK PEYNİRİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILIYOR

Yeni dönemde Çin’e yönelik hangi ürünlere talep olabileceğini de değerlendiren Beşer, “Süt ve süt tozu ürünleri anlaşması yeni yapıldı ve ihracat gerçekleştirildi. İş dünyasına Çin pazarına artık peynirin de tanıtılması ve girmesi gerektiğini söylüyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Peynir, 2-3 sene içerisinde pazarda ciddi manada bir ihracat kalemi olur” dedi.

