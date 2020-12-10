Pandemi bakım ücreti nedir, kimler alabilir? Pandemi bakım ücreti ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı. Bakan Selçuk, bu kapsamda sağlık kuruluşlarına ayrıca pandemi bakım ücreti ödeneceğinin bilgisini de paylaştı. Peki, Pandemi bakım ücreti nedir, kimler alabilir?

PANDEMİ BAKIM ÜCRETİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı.

PADEMİ BAKIM ÜCRETİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, “1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yatırılarak COVID-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz.” dedi.

PANDEMİ BAKIM ÜCRETİ NE KADAR?

Pandemi süresince birinci basamak için 237 TL, ikinci basamak için 504 TL, üçüncü basamak için 951 TL pandemi bakım hizmeti ücreti belirlenmiştir.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) NEDİR?

SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, klavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. SUT uyarınca Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilir.