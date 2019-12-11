PAEM sonuçları açıklandı mı? PAEM 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

PAEM sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı. 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ön başvurular kabul edildi ve adaylar sınava çağrıldı. Şimdi gözler PAEM sonuçlarında. PAEM 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yanıtı..

PAEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden PAEM komiser yardımcılığı sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIYOR

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.