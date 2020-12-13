Otel konforuyla yabancı turisti evde ağırlayacak

Pandemiyle artan hijyen hassasiyeti, turistlerin konaklama tercihini kalabalık otellerden izole tatil evlerine çevirirken, girişimciler için de yeni yatırım fırsatları doğdu. Yazlık bölgelerde ve ya şehir merkezindeki evleri, ev sahipleri adına kısa ve orta dönemli kiralayan yerli platform Missafir, ev sahiplerine evini değerinde kiralama olanağı sunarken, misafirlere de evde otel konforunda konaklama hizmeti sunuyor.

350 EV SAHİBİ KAYITLI



31 yaşındaki girişimci Mehmet Yüksel tarafından kurulan Missafir platformu üzerinden 10 bin kişi ev kiralayarak Türkiye’de tatil yaptı. Yüksel, “Tatil bölgelerinde veya şehir merkezinde evi olup atıl vaziyette duran birçok ev sahibi var. Biz bir ev sahibinin evini kiralamayla ilgili her işlemini tek bir platformdan çözüyoruz. Evin tadilatı, temizlik, misafir karşılama, turizm platformlarına ilan verme, emlağın kira değerini belirleme gibi bütün işlemleri yapıyoruz. Böylece hem ev kiralayarak tatil yapanlar güvenilir bir muhattapla karşılaşıyor, hem de ev sahipleri hiç yorulmadan emlağını değerlendirmiş oluyor” dedi. Şu anda Missafir sistemine kayıtlı 350 ev sahibi olduğunu anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

DÜNYAYA DA AÇILACAK



“Bugüne kadar 7 şehirdeki kiralık evlerimizde 10 bin misafir ağırladık. 30 bin gece konaklama yaptırdık. Gelecek yaza kadar 15 şehre açılacağız. Nihai hedefimiz ise Türkiye’den global bir kiralama yönetimi markası çıkarmak. 2021’de yurtdışına açılmak istiyoruz. Özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlarda büyümek niyetindeyiz.”

PANDEMİYLE KONAKLAMA İŞİ DE DEĞİŞTİ



Dünyada 190 milyar dolarlık bir kısa ve orta dönemli ev kiralama pazarı bulunuyor. Bu pazarın içinde kiralanan toplam 9 milyon ev var. Tatil amaçlı ev kiralama pazarı her yıl ortalama yüzde 30 büyüyor. 2025 yılında kısa ve orta dönemli kiralama yapılan ev sayısının 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Araştırmalara göre Türkiye’de 600 bin tatil evi bulunuyor.

PAZAR HIZLA BÜYÜYECEK



Ancak bu portföyün yalnızca 73 bini global ve ünlü bir tatil portalı olan Airbnb üzerinden kiralanıyor. Bunun dışında İstanbul şehir merkezinde birçok ev kısa dönemli olarak kiralanıyor. Kısa dönemli kiralama işinin dünyada en yaygın olduğu ülkeler ABD, İngiltere ve Fransa. Ancak pandemiyle birlikte insanların konaklama tercihlerinin otellerden evlere kaymasıyla önümüzdeki yıllarda pazarın tüm dünyada hızla büyümesi bekleniyor.

ATIL DAİRELER DEĞERLENECEK



BODRUM, Çeşme, Ayvalık, Antalya gibi sahil kentleri ve ya şehir merkezlerinde evi olup turiste kiralamak isteyen ev sahipleri, Missafir platformuna ücret ödemeden kayıt oluyor. Missafir’in görevlileri, bu evin kiralamaya uygun olduğuna karar verdikten sonra evin fotoğrafları, videoları ve tüm bilgileri platforma kaydediliyor. Ev, konuk ağırlayacak şekilde temizlenip, gerekirse bakımdan geçiriliyor.

İLANLARI ÇIKIYOR



Daha sonra Türkiye ve dünyanın en büyük 15 kanalında bu evin ilanları yayınlanıyor. Platformun arka tarafında çalışan yapay zekayla, evin günlük değeri belirleniyor. 24 saatte bir fiyat yenileniyor. Evi kiralayan tatilciler, Missafir personeli tarafından karşılanıp anahtarı teslim ediliyor. Ay sonunda ev sahibinin geliri hesabına yatırılıyor.