OSB'lerde üretim yapan sanayicilere kolaylık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize sanayi bölgeleri ile ilgili yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi konularda pek çok adım atıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltıldığını, buralarda geri dönüşüm tesisi kurulabilmesine ve elektrik üretilebilmesine imkan sağlandığını belirterek, “Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, onların lehine önemli adımlar attık. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik” diye konuştu.

BÜROKRASİ AZALDI



Bakan Varank “Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamlılığını sağlamak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz” dedi. Bakan Varank’ın verdiği bilgiye göre döviz cinsinden arsa satışı kaldırıldı, bürokrasi azaltıldı, sanayicinin korunması amacıyla değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklere göre, OSB’lere sağlanan kolaylıklardan birisi de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması oldu.

İKİ YENİ ERTELEME DAHA DEVREDE



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.