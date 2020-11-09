Online trafik cezası sorgulama ve E Devlet ceza ödeme işlemi nasıl yapılır? 2020 yılı trafik cezaları ne kadar?

Online trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleriniz için resmi kuruma gitmenize gerek kalmayacaktır. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işleminizi artık Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerinizi için yapmanız ve takip etmeniz adımları sizler ile bu yazımızda paylaştık.

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri artık internet ortamına taşınıyor. GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Online trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi ile tüm araç sürücüleri trafik cezasının bulunup, bulunmadığını internetten öğrenebiliyor.

Yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaporttan, trafik cezalarına, MTV’den, yurt dışından telefon getirmeye kadar birçok harca zam geldi. Trafikte işlenen suçların karşılıkları da netleşti.



2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Buna göre suç işleyen kişiler cezaları 2020 yılına göre yüzde 9.11 artışla ödeyecek.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR?

Trafikte en fazla yapılan ihlallerden biri olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2021 yılında 314 lira olarak güncellendi bu fiyat 2020 yılında 288 liraydı.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da kırmızı ışıkta geçme ile aynı. Yani 2021 yılında seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücü 314 lira para cezası ödeyecek.

EMNİYET KEMERİ KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

2020 yılında 132 lira olan emniyet kemeri kullanmaması cezası 2021 yılında 144 TL olacak.

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Hız sınırını aşmanın cezası da diğer yıllarda olduğu gibi aşılan miktara göre belirlenecek. Buna göre 2021 yılında hız sınırını yüzde 10 ile 30 arasında aşan bir sürücü 314 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan bir sürücü 652 lira, yüzde 50’den fazla aşan bir sürücü ise bin 340 lira ödeyecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Alkollü araç kullanımının cezasında da artış yaşanacak. İlk kez yakalanan sürücüye bin 340 lira para cezası, ikinci kez yakalanan sürücüye bin 679 lira para cezası ve üçüncü kez yakalanan sürücüye 2 bin 699 lira para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Trafikte ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücü 2020 yılında 2 bin 474 lira para cezası ödüyordu. 2021 yılında bu zamların yansımasıyla birlikte ödenecek ceza 2 bin 699 TL olacak.

Günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde araç kullanımı her geçen gün büyük bir hız ile artış gösteriyor. Bu durumda son yıllarda trafikte pek çok yeni nesil ihtiyacın ve sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu çerçevede büyük bir hız ile gelişen otomobil teknolojisi de Türkiye’deki araç kullanım sayısının hızla artış göstermesine yol açıyor. Günümüz modern yüzyıl teknolojisinin günlük yaşamın her alanında kendisine etkin bir şekilde yer ediniyor olması çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafikte daha güvenli ve daha nizami bir sürüşün oluşturulabilmesi amacı ile trafik cezası sorgulama ve ödeme hizmeti sunuluyor.

Günümüzde yoğunlaşan nüfus artışı sebebi ile ve bireysel araç kullanımın artık artması ile trafik yoğunluğu inkar edilemez bir hal aldı. Uzmanlar her ne kadar toplu taşıma araçlarının kullanılmasına teşvik etse de toplu taşıma araçlarındaki konforsuzluk bu çözümü sonuca kavuşturamadı. Bu nedenden dolayı insanlar konforlu bir ulaşım için bireysel araç kullanımında ısrarcı davrandılar. Trafik yoğunluğu da bu araçlardan etkilenerek büyük şehirlerde özellik ile işkence haline dönüştü.

Bu sebebi etkileyen elbette ki sadece araçların artması ya da artan nüfus yoğunluğu değildir. bir diğer faktörde trafik kurallarını ihlal eden ve trafiğin aksamasına engel olan araçlardır. Bu araç sahipleri için her ne kadar ceza yaptırımları olsa da bu da kesin bir çözüme ulaşmadı.

Bu nedenden dolayı artık ehliyet verirken gereken önlemler alındı ve ortaya stajyer ehliyet diye bir kavram çıktı. Böylelikle gerekli birimler kendilerince önlemler aldı. Bu önlemlerin alınması ile her ne kadar trafik kurallarını ihlal edenlerin sayısı minimuma düşürülse de trafik kurallarını ihlal eden araçlar hala vardır. Ancak bu araçlardan diğer araçların etkilenmemesi ve trafiğin akışını bozmamak için ceza kesilirken artık bu araçlar durdurulmamaktadır.



Artık Emniyet Genel Müdürlüğünün genel bir uygulaması olan trafik cezası kesilirken araçların plakasına göre kesilmekte bu da sisteme yansımaktadır. Evlerinize gittiğiniz zaman zaman içerisinde yaptığınız herhangi bir kural ihlali durumunda size bir makbuz ulaşacaktır.



Bu makbuzun ulaşıp ulaşmaması her zaman net bir işlem olmamaktadır. Bu nedenden dolayı plakanıza yazılmış bulunan herhangi bir trafik kuralı ihlali yapmanız durumunda ceza görünüp görünmediğini ancak gerekli birimlere başvurarak öğrenebilmekteydiniz. Ancak yeni bir uygulama ile Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi web sayfası üzerinden trafik cezası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi buradan aracınıza ait bilgileri uygun boşluklara girdikten sonra trafik cezası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sayfasından trafik cezası sorgulama ve ödeme işleminizi de gerçekleştirebilmeniz artık mümkündür.

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işleminizi için girmiş olduğunuz web sayfasında Motorlu Taşıt Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme seçeneğini bulun ve tıklayın daha sonra da karşınıza yenilenerek açılacak olan sayfada aracınıza ait bilgileri ve T.C kimlik numaranızı uygun boşluklara doğru bir şekilde yazdıktan sonra trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerinizi bir kaç dakikanızı ayırarak gerçekleştirebilmeniz mümkündür.



Trafik cezası sorgulama ve ödeme işleminizi için resmi mesai saatlerini göz önünde bulundurmadan aracınızın üzerine ceza olup olmadığını görebilir ve hatta online olarak kredi kartı ile ödeme işleminizi 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

Modern yüzyılın bilimsel ve teknolojik standartları çerçevesinde gerçekleştirilen ve tamamen trafikte güvenli bir sürüşün meydana getirilerek hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliğinin en üst düzeyde oluşturulabilmesi amacı ile trafik kuralları oluşturuluyor. Bu çerçevede de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik birimleri tarafından tüm Türkiye genelinde trafik kuralı denetlemeleri gerçekleştiriliyor ve trafik kuralı ihlallerinde caydırıcı niteliklerde trafik cezası uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü son yılların hızla gelişen teknolojilerini son derece etkin bir şekilde kullanıyor ki bu çerçevede artık araç sürücüleri durdurulmadan plakasının kayıtlı olduğu ikamet adresine trafik cezası bildirimi posta yolu ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet üzerinde yer alan online trafik cezası sorgulama ve plaka sorgulama hizmeti bulunuyor.

Günümüz modern yüzyıl teknolojisini oldukça etkin bir şekilde kullanmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılan online trafik cezası sorgulama ve ödeme ekranı sayesinde artık araç sürücüleri trafik cezaları olup, olmadığını da kolay bir şekilde öğrenebilme şansına sahip olabiliyor. Modern yüzyılın hızla gelişen teknolojileri sayesinde artık insanların nerede olursa olsun internete kolay bir şekilde erişim sağlayabilme şansına sahip olabilmesi internet üzerinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online trafik cezası sorgulama ve ödeme hizmet ekranının son yıllarda oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılmasına yol açıyor.

İnternet ortamı üzerinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web portalındaki e-hizmetler sayfasından ulaşılabilmekte olan ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgula’ ekranı üzerinden isim, soyisim, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile gerçekleştirilebilen online trafik cezası sorgulama ve ödeme hizmeti ile trafik cezası bulunup, bulunmadığı öğrenilebiliyor. İnternet ortamı üzerinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi haftanın 7 günü 24 saat internete erişim sağlanabilen her yerden tüm araç sürücüleri tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, internet ortamı üzerinde oluşturulan İnternet Vergi Dairesi web portalı üzerinden son derece pratik bir şekilde trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Araç sürücüleri GİB İnternet Vergi Dairesi ekranı üzerinden 7 gün 24 saat trafik cezası ve ödeme gerçekleştirebiliyor.