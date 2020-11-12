'Onların işi sadece fiber değil, hayat kurtarmak'

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle yola çıkan Türk Telekom çalışanlarının 2010 yılında kurduğu Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE) 150 kişiye ulaştı. AFAD’a da akredite olan TTAKE, yurt genelinde kurduğu ağ sayesinde afetlerde ilk görev alan ekip haline geldi. TTAKE’nin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kurulduğunu anlatan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan 81 ildeki her bir kişinin ihtiyaç duyduğu anda yanında olmaya gayret gösteriyoruz. TTAKE’yi de bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdik. Ekibimiz, 10 yıldır yardıma koşuyor” dedi.

AFAD’LA ÇALIŞIYOR



Önal “30 üyeli merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölge destek ekibiyle toplam 150 üyeye sahibiz ve AFAD’a akrediteyiz. TTAKE’nin tüm üyeleri kendi istekleriyle bu güzel organizasyonun içindeler” diye konuştu. Ekibin son olarak İzmir için de seferber olduğunu anlatan Önal “TTAKE yapısı gereği zaten oldukça hızlı şekilde toplanıp olay yerine intikal edebilen bir reflekse sahip. Van Erçiş depremi, İstanbul’da yaşanan Pamir Bebek olayı, Trabzon ve Samsun’da yaşanan birçok sel baskını, Bafra’da düzenlenen Kapıkaya Fest’teki arama kurtarma çalışması, Elazığ depremi bunlardan birkaçı. Tüm doğal afetlerde AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Önal İzmir’de görev yapan 11 kişilik ekibin enkazdan ikisi canlı 6 kişiyi çıkardığını söyledi.

SARP KAYALARDAN 8 YARALIYI ALDILAR



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, TTAKE ekibinin bugün kadar 2’si İzmir, biri Van olmak üzere 3 depremzedeyi sağ kurtardığını hatırlatarak “Ancak hayatını kaybedenlere ulaşmanın aileleri açısından ne derece önemli olduğunu da biliyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda Van Erciş depreminde 4, İzmir depreminde 4 ve Van Bayram Otel enkazında 3 cansız bedenin çıkarılmasına yardımcı oldu. Keza Giresun Dereli ve Çaldağ mevkilerinde 2 cansız bedenin dere yatağından alınmasında da ekiplerimizin yardımı vardı. Yine Bafra Kapıkaya Fest organizasyonunda 8 yaralının sarp kayalıklardan kurtarılmasını da sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

DEPREMZEDENİN YANINDA OLDUK



Ümit Önal, TTAKE ekibinin afet bölgesinde çalışırken kendilerinin de bugüne kadar bu bölgelere teknolojik destek sağladıklarını söyledi. Önal şunları söyledi: “Doğal afetlerde vatandaşımızın yanındayız. Örneğin depremzedeye abonelikleri için hat dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçenekleri, ayrıca mobil abonelerimize GB/dakika faydaları sunuyoruz. Son depremde ayrıca jeneratör ve sabit hat desteği verdik, çadırlar kurduk.”