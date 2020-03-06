OGM atama sonuçları açıklandı! Orman muhafaza memuru alımı son dakika haberleri

Orman muhafaza memuru alımı son dakika haberleri yoğun olarak araştırılıyor. OGM atama sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımları ile "1150 Orman Mühendisi ve 2700 Orman Muhafaza Memuru Atama Töreni" Genel Müdürlük Yerleşkesinde gerçekleştirildi. İşte detaylar...

'2023 HEDEFİMİZ 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK'

Türkiye'nin, orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 'Uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları gerçekleştirilmiş, böylece bir yandan orman alanları artırılırken, bir yandan da erozyonun ve rüsubat taşınımının önlenmesi, yeni rekreasyon, ekoturizm alanlarının, karbon yutaklarının, oksijen kaynaklarının teşkili sağlanmıştır. Bununla birlikte, özellikle gelir getirici türler kullanılarak yapılan ağaçlandırmalarla da yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması sağlanmıştır. Tabi bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz! 2023 yılı hedefimiz ise; orman varlığımızın 23,4 milyon hektara çıkarılarak, % 30 olan dünya ortalamasına ulaşılmasıdır. Yine 2023 yılı sonuna kadar da, inşallah toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmesini hedeflemekteyiz' dedi.

Yurt genelinde ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Bakan Pakdemirli, 2023 yılı için orman endüstrisine dair odun üretim miktarı hedefini de 37 milyon 840 bin metreküp olarak açıkladı.

YANGINA MÜDAHALE SÜREMİZ 12 DAKİKA

Akdeniz iklim kuşağında yer alan Ülkemizde coğrafi konumu itibariyle, ormanlarımızın büyük bir bölümünün yangın tehdidi altında bulunduğu belirten Bakan Pakdemirli,

'Toplam ormanlık alanın %60'ını, birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır! Bu nedenle orman yangınları; ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer alıyor!' dedi.

Orman yangınları ile mücadele konusunda da önemli bir başarıya ulaşıldığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına müdahale süresini daha da kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek, bizim için öncelikli ve önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Tabi iyi haber:

Artık 2019 yılsonu itibariyle; yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi 12 dakikadır! Bu da Orman Genel Müdürlüğümüzün başarısıdır' diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenen törenle atamaları da gerçekleşen Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak, bin 150 Orman Mühendisi ve 2 bin 700 Orman Muhafaza Memuruna yeni görevlerinde başarılar dilerken, ormanların bir ülke için stratejik önemde olduğunu hiçbir zaman unutmamaları nasihatinde de bulundu.